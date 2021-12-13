وقال بيسكوف - في إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، تعليقا على بيان مجموعة السبع الكبار بشأن عقوبات محتملة ضد روسيا - "بالنسبة للتهديدات أو التحذيرات الدورية لروسيا، فالموقف بالنسبة لنا واضح تماماً، ولسنا بحاجة إلى تكراره عشرات المرات"، مشيرا إلى أن الأمر الوحيد الذي نود أن نطالب به هو الموقف المتوازن.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أعلنت أمس الأحد، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لديها موقف موحد حيال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، محذرة موسكو من العواقب التي ستواجهها في حال اعتدت على أوكرانيا.

وعُقدت قمة وزراء خارجية مجموعة السبع يومي 11 و12 ديسمبر الجاري في مدينة ليفربول البريطانية وسط اتهامات غربية لروسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، بينما تنفي موسكو هذا الأمر وتؤكد أن تحريكها لقواتها على أراضيها حق سياسي لها لا يجب أن يقلق أحداً.

وفي سياق متصل، لم يستبعد دميتري بيسكوف أن ترسل بلاده هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.. وقال "إن الرئيس فلاديمير بوتين أشار إلى أن هذا سيتم في غضون أسبوع، ولذلك يمكنني أن افترض أن هذا سيحدث بالفعل"، مشيرا إلى أن هذا سيجري من خلال القنوات الدبلوماسية، أي عبر وزارة الخارجية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 8 ديسمبر الجاري، أن بلاده والولايات المتحدة ستنشآن هيكلا مشتركا لحل القضايا الأمنية، لافتا إلى أن روسيا ستعد مقترحاتها في غضون أيام قليلة.

جدير بالذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا يوم الثلاثاء الماضى محادثات عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.