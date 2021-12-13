القافلة الطبية تسلم 236 نظارة طبية للعمالة غير المنتظمة بالعلمين

مطروح - حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال القافلة الطبية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، الكبرى، بالعلمين الجديدة، وتوزيع 236 نظارة طبية، علي الحالات التي تم الكشف عليها بالمرحلة الأولي للقافلة، التى نظمتها وزارة القوى العاملة، وصناع الخير، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة المنوفية.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، أنه تم التنسيق لإجراء العمليات الجراحية للعيون، للعمال ممن تم تشخيص احتياجهم لعمليات في المرحلة الأولي، غدا الثلاثاء فى مستشفى مطروح العام.

وحضر انطلاق المرحلة الثانية لقافلة الكشف علي العمالة غير المنتظمة بمنطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة، عاطف حسن درويش القائم بأعمال وكيل وزارة القوي العاملة بمطروح وأيمن علي العريان مسئول العمالة غير المنتظمة بالمديرية وعدد من قيادات صناع الخير وفريق عمل المؤسسة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد حرص علي تفقد أعمال القافلة الطبية الكبرى، في مرحلتها الأولي، ووجه للإدارات المعنية بالوزارة، بالمتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاح القافلة، خدمة للعمالة المنتظمة في المشروعات القومية الكبرى.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة القوى العاملة بمطروح، أن الوزارة تشارك فى تقديم الخدمات المختلفة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، في العلمين الجديدة، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات وزير القوى العاملة، وتكليفات محافظ مطروح.

وكانت القافلة، في مرحلتها الأولي، قد قدمت خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية بالمجان، فى 14 تخصص طبي مختلف، من بينها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة، وصرف الأدوية، وعمل التحويلات للحالات التي يثبت حاجتها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.