الصومال: جهود للتنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية لإبراز فرص الاستثمار بالبلاد

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، عبد سعيد موسى على، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للتنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية؛ لإبراز فرص الاستثمار فى البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصومال بحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا.

وقال موسى- خلال اجتماع الحكومة الفيدرالية، اليوم، مع المستثمرين الأجانب فى مقديشو- أن هناك فرص استثمار فى الصومال، داعيا إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقا لوكالة أنباء الصومال.

وشارك وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، عبد سعيد موسى على، فى فعالية اجتماع الحكومة الفيدرالية مع المستثمرين الأجانب فى مقديشو.

ونوقش الاجتماع الذى نظمته وزارة التخطيط والاستثمار الصومالية، سبل تعزيز الاستثمار الدولى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتحدث وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى خلال الاجتماع، حيث سلط الضوء على فرص الاستثمار فى البلاد، مؤكدًا أن وزارة الخارجية والتعاون الدولى تبذل جهودًا كبيرة للتنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية لإبراز فرص الاستثمار فى البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصومال.