الصناعات الغذائية: إطلاق برنامج تدريبيى للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء

كتب – إسلام سعيد

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، علي تقديم الغرفة للدعم الكامل للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.

وجاء ذلك خلال الجلسة الخاصة لمناقشة سلامة الغذاء - الطريق نحو المستقبل علي هامش مشاركة الغرفة بجناح بالدورة السادسة من معرض فوود أفريكا وباك بروسيس 2021 يضم نحو 285 شركة ومنشأة غذائية من الاعضاء أمس الأحد والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية.

وقدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة الشكر لجميع القائمين على التنظيم المشرف للمعرض الدولي للصناعات الغذائية فوود افريكا، كما توجه بالشكر الي الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء و جميع العاملين بالهيئة علي المجهودات المبذوله والتعاون المثمر والبناء مع الغرفة لتطبيق منظومه سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدوليه.

مما أشاد بمجهودات المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم المصدرين ورفع قدراتهم التنافسية للنفاذ الي الاسواق العالميه واكد الجزايرلي، أن نشر الوعي بسلامة الغذاء في مصر يمثل أولوية في استراتيجية عمل المجلس الجديد للبناء علي إنجازات مجالس إدارات الغرفة علي مدي نحو 18 عاما ومجهوداتهم في إنشاء هيئة موحدة للرقابة على الغذاء في مصر، مشيراً أن ما قامت به الهيئة من مجهود عظيم يفوق جميع التوقعات في هذه الفترة الزمنية من صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 2019 كما أن اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة عاجلة العديد من الإشكالات من الناحية الفنية والرقابة على الواردات.

وأعلن الجزايرلي عن إطلاق برنامجاً تدريبي لتوافق المنشأت الغذائية مع الاشتراطات الاساسية لسلامة الغذاء في كافة محافظات الجمهورية من خلال الخبراء والمتخصصين بالغرفة.

وتم بالفعل عقد الغرفة للعديد من الفعاليات بحضور رئيس الهيئة في عدد من المحافظات (الغربية وشبين الكوم والدقهلية وغيرها) لنشر مفاهيم سلامة الغذاء ادار الجلسة محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية وشارك فيها كلا من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المشاركة بالمعرض .

وأوضح محمود البسيوني خلال الجلسة أن عدد المنشآت المسجلة في الهيئة قد بلغ نحو 1500 منشآه ،كما انضمت نحو 330 منشآة غذائية بالقوائم البيضاء بالهيئة واصدار الهيئة منذ نشأتها للعديد من القواعد الفنية الملزمة والتي تم إعدادها وفق المعايير المطبقة عالمياً بالتنسيق مع الغرفة كممثل للمجتمع الصناعي ومنها القواعد الفنية بالأغذية الخاصة، والاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، ومتبقيات العقاقير الطبية والمبيدات الاضافات وغيرها.