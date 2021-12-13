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الصحة: 83.2% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:03 م
الصحة: 83.2% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 83.2 % ، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

المتعافين من كورونا

مستشفيات العزل

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