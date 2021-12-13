الصحة الأردنية تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1015289 والوفيات تصل لـ12024 حالة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 42 وفاة و5256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12024 وفاة و1015289 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.38 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 66323 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 214 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 150 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1314 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 32 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 53 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 33 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 23 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4977 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 936942 حالة.

كما أشار إلى إجراء 56041 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12789140 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4238033، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3827068.