اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب بكشك إطارات سيارات بمدينة بلبيس الشرقية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:01 م
السيطرة على حريق نشب بكشك إطارات سيارات بمدينة بلبيس الشرقية حماية مدنية - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بكشك إصلاح إطارات السيارات بمدينة بلبيس بالقرب من ميدان الحصان، تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد  نشوب حريق بكشك لإصلاح إطارات السيارات، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.
 
وفى وقت سابق، لقيت طفلتان مصرعهما فيما أصيب والديهما واثنين من أشقائهما إثر نشوب حريق فى منزلهم بقرية الشيخ جبيل التابعة لمركز أبو حماد، حيث استقبلت مستشفى أبو حماد المركزى، جثتى "سما م ف" 8 سنوات شقيقتها "جنا" 5 سنوات إثر إصابتهما بحروق ووالديهما وجارى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

وكلف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوجيه فريق التدخل السريع للإغاثة فور ورود بلاغ عن حريق شب بشقة بناحية الشيخ جبيل اليوم ناتج عن ماس كهربائى أسفر عن حرق جميع محتويات الشقة حرق كامل والأسرة مكونة من ستة افرد نتج عنه وفاة ابنتان وإصابات حريق لرب الأسرة وزوجته حروق درجة رابعة بمستشفى أبو حماد وطفلين بصحة جيدة

 

الشرقية

كشك اصلاح اطارات السيارات

قسم شرطة بلبيس

حريق

الحماية المدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة