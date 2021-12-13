السيطرة على حريق بورشة خشب بقرية ميت يزيد بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بورشة خشب بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح، وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بورشة خشب بقرية ميت يزيد، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق بمكبس خشب داخل الورشة، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

وفى وقت سابق، لقيت طفلتان مصرعهما فيما أصيب والديهما واثنين من أشقائهما إثر نشوب حريق فى منزلهم بقرية الشيخ جبيل التابعة لمركز أبو حماد، حيث استقبلت مستشفى أبو حماد المركزى، جثتى "سما م ف" 8 سنوات شقيقتها "جنا" 5 سنوات إثر إصابتهما بحروق ووالديهما وجارى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

وكلف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوجيه فريق التدخل السريع للإغاثة فور ورود بلاغ عن حريق شب بشقة بناحية الشيخ جبيل اليوم ناتج عن ماس كهربائى أسفر عن حرق جميع محتويات الشقة حرق كامل والأسرة مكونة من ستة افرد نتج عنه وفاة ابنتان وإصابات حريق لرب الأسرة وزوجته حروق درجة رابعة بمستشفى أبو حماد وطفلين بصحة جيدة