جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.



على صعيد متصل، وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "جير بيدرسون"، محادثاته مؤخراً والتي استمرت لأكثر من ساعتين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد"، بأنها مناقشات متعمقة، معرباً عن أمله في البدء في بناء بعض الثقة بين أطراف المشهد السياسي السوري.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال بيدرسون للصحفيين إنه قد تباحث مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بشكل مفصل، في جميع التحديات التي تواجه سوريا، والوضع العسكري والوضع الاقتصادي والوضع الإنساني والعملية السياسية المرتبطة ، مؤكداً أنه سلط الضوء على أهمية ما يعتبره "احتمالات انفتاح جديد أيضا للعملية السياسية."



وكان المبعوث الخاص قد سافر مؤخرا إلى بعض الدول العربية، وأجرى مناقشات معمقة مع الأمريكيين والأوروبيين، وأوضح المسؤول الأممي أنه يرى أن هناك إمكانية الآن للبدء لاستكشاف ما أسماه "نهج خطوة بخطوة - حيث نضع على الطاولة خطوات محددة بدقة، ويمكن التحقق منها".

وأعرب "بيدرسون" عن أمله في أن يواصل المشاورات في جنيف أيضا في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه ناقش أيضا التحديات المتعلقة باللجنة الدستورية، وسيتابع مناقشاته مع اللجنة الوطنية آملاً في أن يكون لديه "بعض الأخبار الإيجابية في المستقبل غير البعيد."