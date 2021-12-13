جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير جير بيدرسون لبحث العلاقات الثنائية.

وأشاد عون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - بالجهود التي يبذلها بيدرسون في سبيل تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، ومنها العمل على صياغة دستور جديد بالتوافق مع الأطراف المعنيين، وذلك لما فيه مصلحة سوريا وشعبها ودول المنطقة وفي مقدمها لبنان.

من جانبه، أكد بيدرسون أن الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين إلى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في أولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان إلى المشاركة فيها.