الرئيس السيسي وجه ببناء منزل وصرف إعانة عاجلة لأسرته.. لايف من منزل شهيد الرجولة بقنا

قنا - صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر مع أسرة الطفل شهيد الرجولة حسن عبد الله، الذي تعرض للقتل على يد عاطل بغرض السرقة، كان يعمل كبائع خضروات وهو العائل الوحيد لأسرته التى تتكون من 8 أفراد.

قال أحمد إبراهيم، عم الطفل، أن الأسرة استقبلت خبر رعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأسرة ومشاركتهم ألمهم وتخفيف تلك الألم بتوفير احتياجاتهم من بناء منزل وصرف إعانة عاجلة، موضحا أن الرئيس السيسي أب لكل المصرين ويهتم بجميع القضايا والتنمية ومنها تنمية الصعيد، وعلى الفور وصل خبر توجيهات الرئيس إلى الأسرة.

وأشار محمود شعبان، من أهالي القرية، إلى أن توجيهات الرئيس واهتمامه أدخل الفرحة والسرور على الأسرة، مطالبا بسرعة المحاكمة العاجلة للجاني.

وكان قد وجه الرئيس السيسى، بدراسة حالة أسرة الطفل وتم إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة سكن كريم لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرش اللازم بصورة عاجلة.

كما تم صرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى وصرف مبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات مع استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة وصرف أدوية للأسرة بشكل شهرى وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرصتى عمل لأخوة الطفل البالغين.

وقامت محافظة قنا، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد (تروسيكل - عربة - منفذ) لبيع الخضروات لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة