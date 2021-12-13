وقال ريابكوف - في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اليوم الاثنين، "إن غياب تقدم نحو حل سياسى دبلوماسي لهذه المشكلة سيؤدي إلى أن ردنا سيكون على الصعيد العسكرى والعسكرى التقنى".

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، كان نائب وزير الخارجية الروسى قد صرح، فى وقت سابق، بأن أحد مخاوف موسكو الرئيسية يتعلق بأن أنظمة الأسلحة المحظورة فى السابق بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد تظهر بإيعاز من أعضاء الحلف قريبا في أوروبا.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد أعلنت أوائل عام 2019 انسحابا أحادى الجانب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، متهمة روسيا بانتهاكها لفترة طويلة، فيما تنفي موسكو كل الاتهامات.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مبادرة جديدة لحل الوضع مع التوترات المتزايدة في أوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مشيرا بشكل خاص إلى أن موسكو مستعدة بمحض إرادتها إلى الامتناع عن نشر صواريخ "M729 9" على القسم الأوروبي من الاتحاد الروسي، بشرط حصول خطوات مقابلة من الناتو.