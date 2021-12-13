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الحكومة تنفى إجبار التلاميذ على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:10 م
الحكومة تنفى إجبار التلاميذ على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، تواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية، وأشارتا إلى أنه سيتم السماح لهذه الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعي دون تلقيهم لقاح كورونا، وأوضحتا أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح، وناشدتا أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية.

 
 
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

 


تطعيم بلقاح كورونا

مجلس الوزراء

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أخبار مصر

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