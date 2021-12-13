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الحكم بالسجن 10 سنوات على عراقى باع ابنه مقابل 30 ألف دولار

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:48 م
الحكم بالسجن 10 سنوات على عراقى باع ابنه مقابل 30 ألف دولار قصر القضاء فى الرصافة - أرشيفية
وكالات

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أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 10 سنوات بحق رجل باع ابنه مقابل مبلغ مالي.

وذكر موقع "السومرية"، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت الحكم بحق أحد المجرمين عن جريمة بيع ابنه مقابل 30 ألف دولار في بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إن "أحد أصدقاء الأب المجرم اتصل به وطلب منه شراء طفلا بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي لغرض التبني".

وأوضح البيان أن الأب أبلغ صديقه أنه مستعد لبيع طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وأشار المجلس إلى أنه تم إلقاء القبض على الأب بالجرم المشهود، بعد متابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة.

 


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