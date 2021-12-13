الحزن يخيم على البحيرة بعد وفاة 3 أشقاء فى حادث تصادم بالطريق الزراعى.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية مصطفى أغا التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة بعد علمهم بنبأ وفاة ثلاثة أشقاء من أبناء القرية فى حادث تصادم مروع على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى .

وتوافد المئات من الأهالى على منزل الضحايا لتقديم واجب العزاء بعد تشييع جثامينهم فجر اليوم بمقابر العائلة .





كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية " توك توك" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام قرية قصر المصرى بدائرة مركز أبو حمص ووجود متوفيين.

وبالفحص تبين انه أثناء سير قائد السيارة رقم 9621 س ص ف بالطريق الزراعى فوجئ قائدها بتوك توك يقطع عليه الطريق ولم يستطع تفادية وإصطدم به.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من"محمد أمين الديب" سائق التوكتوك ومحمد مرسي قطب 60 سنة وشقيقيه سعد مرسي قطب أبو السعود 65 سنة ورمضان مرسي أبو السعود مقيمين بقرية أبو السعود.

وتم التحفظ على جميع الجثث بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامةن وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور على طريق القاهرة الإسكندرية التى توقفت بسبب وقوع الحادث.