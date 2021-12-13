اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ فى المحافظات لإقامة مشروعات

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:56 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ فى المحافظات لإقامة مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٦٤٠٤٦.٣٧ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.
 
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٣٥.٠٨ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة (ميناء/مرسى) نهري عليها.
 
وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في مجمعات التخزين للنفط الخام.
كما أصدر القرار رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية أبو ماضي بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
 
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحتين من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة السويس ومحافظة بني سويف لإقامة بعض الأنشطة عليها.
 
نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

السيسي

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة