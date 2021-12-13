التمثيل التجارى: المكاتب التجارية بالخارج استقطبت بعثات مشترين من 19دولة

كتب – إسلام سعيد

أكد الوزير مفوض تجاري يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ان المكاتب التجارية بالخارج لعبت دورا رئيسيا فى استقطاب عدد كبير من بعثات المشترين العالميين للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لمعرض Food Africa والذي يشارك به 500 مشتري عالمي.

ولفت إلى أن المعرض يعد احد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر وأفريقيا، والذى يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وافتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتقوم بتنظيمه شركة كونسبت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجهاز التمثيل التجارى وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأضاف أن مكاتب التمثيل التجارى في الخارج قامت بجهود حثيثة للترويج لفعاليات المعرض بين أوساط الشركات وتجمعات الأعمال الأجنبية، الأمر الذى أسفر عن مشاركة عدد كبير من الشركات المستوردة للسلع الغذائية من 19 دولة أهمها أوغندا والأردن وكينيا والمغرب وجنوب إفريقيا والجزائر -والعراق - وروسيا والهند والبرازيل وذلك للاطلاع على المنتجات المصرية وعقد لقاءات مع الشركات المصرية المصدرة لبحث إمكانيات استيراد هذه المنتجات.

وأشار رئيس التمثيل التجاري أن تنظيم دورة هذا العام من المعرض تاتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو إفريقيا ومن أبرزها إعداد استراتيجية زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والتى ترتكز على عدد من السلع والمنتجات على رأسها قطاع الصناعات الغذائية لما يتمتع به من ميزة تنافسية عالية، لافتا إلى أن إجمالي صادرات هذا القطاع بلغت حوالى 3.5 مليار دولار عام 2020، كما شكلت صادرات القطاع الى السوق الافريقية حوالى 24% من إجمالي صادراته عام 2020 .