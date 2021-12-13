"التعاون الإسلامى" تؤكد أهمية الاجتماع الوزارى الطارئ بباكستان لإغاثة الشعب الأفغانى

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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، أهمية الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة والذي من المرجح أن تكون له مخرجات إيجابية تسهم في الإسراع في إغاثة الشعب الأفغاني، ورفع معاناته وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، من خلال إيجاد الآليات المناسبة والتنسيق مع أذرع المنظمة العامة في المجال الإنساني، وكذلك التنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية.

وقال طه وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية"واس"، إن الدول الأعضاء في المنظمة ملتزمة بالعمل للنهوض بمصالح الشعب الأفغاني ونبذ العنف وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني وإحلال السلام الدائم بما يحقق تطلعات شعبه وآماله في الاستقرار والحياة الكريمة واحترام حقوقه وتحقيق إزدهاره.

وتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في 19 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة السابعة عشر للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي دعت له المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر المنظمة؛ لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان.