التحفظ على 600 كيلو كبدة غير صالحة ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 600 كيلو كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص، مما تشكل خطراً علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمواد الغذائية "بدون ترخيص" بمنطقة الرمل ثان، بحيازته كميات كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة الثلاجة الخاصة بحفظ مواد غذائية والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر بداخلها لقيامه بتخزين 600 كيلو جرام من الكبدة المجمدة داخل كراتين منتهية الصلاحية وبها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، مما تشكل خطراً علي صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.