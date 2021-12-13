"التجديد في موسيقى الشعر وتأثيره على الغناء" في أمسية ثقافية بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر مساء اليوم حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكرى والثقافى بدار الأوبرا المصرية حيث استضاف الصالون الشاعر الكبير الطبيب عبد الحميد محمود صاحب العديد من الأعمال والقصائد الشعرية والذي تحدث عن أهمية وقيمة الاعمال التي تغنى بها ولحنها كبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي وتأثيرها على المجتمع والتي لازالت تعيش في وجدان الجماهير حتى الآن.

وشارك بالحفل الفنان الشاب أحمد بدوي حيث قدم مجموعة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها جيت على بالي.. متفوتنيش أنا وحدي.. زهر البساتين.. القمر مسافر.. انا قلبى اليك ميال وغيرها من الالحان المتميزة.

و قد ادار اللقاء الشاعرأحمد بسيوني ،وحضر الأمسية مجموعة كبيرة من طلبة وطالبات كليات جامعة الاسكندرية ولفيف من المثقفين والشعراء والمبدعين بالثغر.

يذكر أن صالون أوبرا الاسكندرية الثقافى هو أحد الانشطة الدائمة ويعتبر إحدى الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر، من خلال استضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجال خلال انعقاده الدورى.