البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13918 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3169 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بي أجي للتجارة والاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 19214 سهم، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك التجاري الدولي (مصر) 17 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، البدر للبلاستيك 47 ألف سهم، 1 سهم، 58853 سهم، 746.5 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البدر للبلاستيك 545 ألف سهم، 33 ألف يسهم، على التوالي.

أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 100 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.88%، شراء الشركة الثانية 1.4 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.91%.