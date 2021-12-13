البترول: إنشاء 1000 محطة غاز طبيعى للسيارات بنهاية مارس 2022

كتب محمد أسعد

تحدث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مشروع التوسع فى انشاء محطات الغاز الطبيعى للسيارات، وقال أن هذا المشروع بدأت فيه مصر منذ عام 1995 سنة، ومنذ ذلك التاريخ تم انشاء 180 محطة غاز طبيعى فقط، ولكن خلال أقل من عام تم الوصول لـ400 محطة غاز طبيعى للسيارات فى مختلف محافظات الجمهورية.

أضافت، أن الدولة تعمل حاليًا للوصول إلى 1000 محطة غاز طبيعى للسيارات مع نهاية مارس المقبل.

وعن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قال إنه تم توصيل الغاز لـ12.5 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأت منذ 41 عامًا، تم توصيل الغاز لـ6.5 مليون وحدة خلال 34 عام، فى حين تم التوصيل لـ6.5 مليون وحدة خلال 6 سنوات الأخيرة فقط، مؤكدًا على أن هذه الأرقام التى تحققت هى أرقام "غير مسبوقة" ليس فقط فى مصر ولكن على المستوى العالمى.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، تحت عنونا "مصر مركزًا اقليميًا لتداول البترول والغاز.. الفرص والتحديات" وبحضور عدد من ممثلى الشركات العاملة فى مصر والخبراء المصريين والعرب والأجانب فى القطاع.