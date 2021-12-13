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بحث قطاعا التربية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مع المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع لمنظمة الرعاية العالمية بجمهورية كوريا، آفاق التعاون بين المنظمتين، للمساهمة في استفادة الفئات المهمشة من الخدمات التعليمية والصحية.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال الاجتماع، الذي عقد بالرباط اليوم الإثنين، قدم كل من ممثلي قطاع التربية وقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإيسيسكو عددا من مبادرات المنظمة وأنشطتها الرامية إلى تقديم الخدمات الطبية والتعليمية في الدول الأعضاء، كما استعرض الدكتور سيوب بارك، مدير مكتب المنظمة في الرباط، أنشطة ومشاريع منظمة الرعاية العالمية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الإيسيسكو في مجالات الاهتمام المشترك.