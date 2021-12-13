وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أبرز سبل وآليات تطوير التعاون، مؤكدين الاستعداد لتوقيع اتفاقية شراكة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي.