الإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 160 يوما

كتب مدحت عادل

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 160 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 102 مليون بالداخل في يوم 23 أغسطس الماضي أي خلال 50 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني في يوم 13 أكتوبر الماضي أي خلال 50 يوم ليبلغ عدد سكان مصر 102 مليون 500 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 60 يوم.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.5 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.3 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، المنوفية 4.6 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.6 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 783.5 ألف نسمة، السويس 778.5 ألف نسمة، مطروح 519.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 393.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 260.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 112.4 ألف نسمة.



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