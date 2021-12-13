اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:08 م
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الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب "مهنتك مستقبلك".. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:00 م
الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب "مهنتك مستقبلك".. صور الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب "مهنتك مستقبلك"
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى وفد من بيت الزكاة المصرى بالفتيات المتدربات على الحياكة والتطريز ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) التى أطلقتها وزارة القوى العاملة لتدرب عدد كبير من الفتيات بمحافظة الأقصر، حيث قامت ممثل بيت الزكاة والصدقات المصرى والوفد المرافق لها، بجولة على المحلات والباكيات التى من المقرر تخصيصها للمتدربات برفقة عبده هاشم وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الأقصر.

كما عقدت ممثل بيت الزكاة والصدقات المصرى، اجتماع مع الفتيات المتدربات بمكتبة الأزهر بجوار ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر، وأطلعت منهم على المهارات التى اكتسبنها خلال تدريبهن واحتياجاتهن لتوفير مصدر دخل، وأكدت أن بيت الزكاة برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سيساهم فى توفير ماكينات الخياطة والأدوات التى تمكن الفتيات من أداء عملهن فى إطار توفير حياة كريمة لهن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال عبده هاشم وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة قامت الوزارة بإنشاء وحدات متنقلة لتدريب الفتيات على الخياطة والتطريز، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر ومشيخة الأزهر برعاية وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وضمن مبادرات (مهنتك مستقبلك) و(مهارتك أساس مهنتك) سيتم تخصيص أكثر من 20 محل مجانا لمدة عام بسوق الحرفيين بالقرنة للفتيات اللاتى حصلن على الدورة التدريبية فى الحياكة والتطريز، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير عقود لهن وفى حالة نجاح الفكرة سيتم تأجير هذه المحلات لهن بأجر رمزى.

 

 

الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب مهنتك مستقبلك (1)
الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب مهنتك مستقبلك (1)

 

الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب مهنتك مستقبلك (2)
الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب مهنتك مستقبلك (2)

 

الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب مهنتك مستقبلك (3)
الأقصر تستقبل وفد مجلس أمناء بيت الزكاة لمتابعة تدريب مهنتك مستقبلك (3)

 


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