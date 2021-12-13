الأردن تستضيف غدا أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

بيشوى رمزى

تبدأ، غدا الثلاثاء، فى العاصمة الأردنية عمان، أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزارى العربى للإسكان والتنمية الحضرية، وتستمر حتى 16 ديسمبر الحالي.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الإثنين، بأن السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد سيشارك فى أعمال الدورة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن تبحث أعمال الدورة جملة من القضايا تتعلق على الخصوص بتعزيز التعاون العربى فى قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بتنسيق مع الاتحادات العربية ذات الصلة، وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى انسجام مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية، وتبادل التجارب الوطنية فى مجال السكن الاجتماعي.

كما ستكون هذه الدورة مناسبة لاستعراض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية والأراضى الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا أخرى تهم الدعم المقدم لبعض الدول الأعضاء، وتشريعات الإسكان والتعمير، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة الإسكان والتعمير العرب، واعتماد قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية.