اليوم السابع
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استمع إلى أنشودة "رسول الله يا خير البرايا" بصوت طفلي الشرقية عمار وعمر.. فيديو

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:00 ص
استمع إلى أنشودة "رسول الله يا خير البرايا" بصوت طفلي الشرقية عمار وعمر.. فيديو طفلي الشرقية عمار وعمر
الشرقية- فتحية الديب

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قدم الطفل عمار أحمد عبد القادر السيسي 12 عاما طالب بالصف السادس الابتدائي بالاشتراك مع نجل عمته الطفل عمر عبد الرازق المقيمين بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بصوتهما الشجى أنشودة "رسول الله يا خير البرايا".

وحفظ الطفل عمار 15 جزءا من القرآن الكريم على يد والده وجده القارئ الكبير عبد القادر السيسي الذى حرص على تعليم أبنائه وجميع أحفاده حفظ  القرآن الكريم وتلاوته بصورة صحيحة، فيما حفظ الطفل "عمر" القرآن على يد جده "عبد القادر" ويتميز بجمال الصوت والنفس الطويل.

ومن كلمات أنشودة رسول الله يا خير البرايا" رسول الله يا خير البرايا رسول السلام نبي السلام صلوا علي هادينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله هو مسك الخاتمين منبع  للخير فينا نوره نور مبين خير عباد الله، حيوا الأزهر هو بلاغ القاصدين هو خير العالمين رسول الله، صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يارب بجاه النبى ازح الغمة.

 


الشرقية

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انشودة رسول الله ياخير البرايا

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