اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:24 م
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ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة بمدرسة فى موسكو لـ12.. والسلطات:طالب وراء الهجوم

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:37 م
ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة بمدرسة فى موسكو لـ12.. والسلطات:طالب وراء الهجوم الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
وكالات

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ارتفع عدد ضحايا انفجار قنبلة في مدرسة ملحقة بدير أرثوذكسي بجنوب موسكو لـ 12 شخصا من بينهم شاب يبلغ من العمر 15 عامًا

وقالت السلطات الروسية إن المفجر المشتبه به كان طالبًا سابقًا بالمدرسة يبلغ من العمر 18 عاما، ونجا الشاب وهو الآن في العناية المركزة.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن الانفجار وقع في دير فلاديتشني في سيربوخوف، على بعد 105 كيلومترات خارج موسكو.

وتشير التقارير الإعلامية إلى المراهق ربما كان مدفوعا بكراهية المعلمين والراهبات.

وتم إجلاء الموظفين والطلاب من مكان الحادث، وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الحادث.

 


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