اليوم السابع
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اختيار رئيس جامعة الأقصر رئيساً شرفياً لمؤتمر "الشباب آمال وتطلعات"

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:26 م
اختيار رئيس جامعة الأقصر رئيساً شرفياً لمؤتمر "الشباب آمال وتطلعات" اختيار رئيس جامعة الأقصر رئيساً شرفياً لمؤتمر الشباب
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة مؤتمر اليوم الواحد (الشباب.. آمال وتطلعات)، اختيار الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، رئيسا شرفيا للمؤتمر، حيث أنه يأتي المؤتمر الذي يقام في دورته الأولى بمركز المؤتمرات الدولي يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر، برعاية وتنظيم وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، ومؤسسة الينبوع للتنمية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ورجاء شوقي أحمد مدير وحدة السكان بالمحافظة.

ويشارك في إعداد وتنظيم المؤتمر، مجموعة من أكبر الكيانات الشبابية المعتمدة لدى مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر تتمثل في " شباب يدير شباب yly، جمعية غيث، Y_PEER، مراكز شباب مصر"، وبمشاركة مديرية أمن الأقصر ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يستهدف المؤتمر، نحو٥٠٠ شاب من محافظة الأقصر للتحاور حول قضايا الشباب المجتمعية، وقد تم فتح باب التسجيل أمام الشباب للمشاركة وحضور فعاليات المؤتمر.

ويهدف المؤتمر، إلى تعزيز التعاون بين كافة أطياف الشباب والمديريات المعنية للتكاتف، ووضع آليات لحل المشكلات العامة والخاصة بالشباب، من خلال تلك المديريات ووحدة سكان المحافظة ومساعدة تلك الجهات في وضع أطروحات وأفكار للتعامل مع مثل تلك المشكلات، وكذلك وضع خطة زمنية محددة للحلول.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر، جلستين حواريتين يشارك فيها أساتذة من جامعة الأقصر وشخصيات أمنية ومجتمعية، يسبقهم جلسة افتتاحية، ويقام على هامش المؤتمر ورشة عمل للشباب حول كيفية التدريب، وعرض حزمة تدريبات مختلفة أكاديمية ومهنية لمواكبة تحديات سوق العمل داخل وخارج مصر، ثم ينتهي المؤتمر بالتوصيات وحفل الختام وتكريم المشاركين.

 


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