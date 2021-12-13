اتحاد المستشفيات الألماني يعارض الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا

عارض اتحاد المستشفيات الألمانى، الذى يمثل أصحاب المستشفيات، الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا فى ألمانيا، قائلاً إنه ليس من الضرورى فى الوقت الحالى منع منشآتهم من الانغماس.

وقال جيرالد جاس رئيس مجموعة المستشفيات، لقناة ZDF العامة اليوم الإثنين : "إغلاق الجميع ليس ضروريًا فى الوضع الحالى، على الأقل من وجهة نظرنا، و نحن نفضل قيودًا مستمرة على الاتصال، خاصة بالنسبة لغير المُلقحين".

وقال أن الإجراءات التى تستهدف غير الملقحين تتعلق أكثر باتخاذ الاحتياطات، وهذا هو السبب فى أنها صحيحة".

التطعيمات الإجبارية مطبقة بالفعل فى ألمانيا للعاملين فى المستشفيات ودور رعاية المسنين، وقال جاس أن معدل التطعيم فى المستشفيات مرتفع للغاية حيث يتجاوز 90 %.

وقال جاس: نأمل أن يكون هناك عدد قليل جدًا من الذين سيرفضون فى النهاية على المدى الطويل وأن نفقدهم بعد ذلك فى النهاية".

وفيما يتعلق بالمسألة الأكثر حساسية المتمثلة فى التطعيم الإجبارى لجميع الألمان، الذى تنظر فيه الحكومة حاليًا، قال جاس إنه سيكون نتيجة منطقية من وجهة نظرنا، إذا اتضح بالفعل أن متغير الفيروس أوميكرون معدى جدًا، ثم نحتاج إلى معدل تطعيم أعلى بكثير مما توقعنا لألفا.