إندونيسيا تستقبل 3.5 مليون لقاح من شركة "فايزر"

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تسلمت إندونيسيا، اليوم الإثنين، الدفعة الـ157 من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتضم 3 ملايين و526 ألفًا و95 جرعة من شركة فايزر، من أصل 44 مليون جرعة يتم تسليمها من خلال آليتين، وهما الشراء المباشر والتبرعات.



وقال المدير العام للإعلام والاتصال العام في وزارة الاتصالات الإندونيسية عثمان كانسونج -وفقا لما نقلته وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية - :" تلقت إندونيسيا هذه الدفعة الجديدة من لقاح فايزر التي تبرعت بها الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس".



وأضاف - في بيان - إن إجمالي عدد اللقاحات التي وصلت حتى الآن إلى إندونيسيا، بلغ 413 مليونًا و630 ألفًا و105 جرعات، مشيرًا إلى أن هذا دليل على التزام الحكومة بتأمين مخزون اللقاحات من أجل برنامج التطعيم الوطني.