إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى فى البحيرة

كان اللواء أحمد عرفات مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية زهرة بمركز كفر الدوار

وأسفر الحادث عن إصابة 5أشخاص وهم كل من ابو اليزيد محمود الشرقاوي 55 سنة مقيم طنطا مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، محمد شاكر شمه 25 سنة مقيم دمنهور،مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح الرآس، محمد احمد زقزوق 35 سنة مقيم شبراخيت مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، محمد حسن صومع 37 مقيم دمنهور، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، مروه معاذ عاشور 40سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامةلمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.