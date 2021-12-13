اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى فى البحيرة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:14 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى فى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بجروح  وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا  من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية زهرة بمركز كفر الدوار
 
 وأسفر الحادث عن إصابة 5أشخاص وهم كل من  ابو اليزيد محمود الشرقاوي 55 سنة مقيم طنطا مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، محمد شاكر شمه 25 سنة مقيم دمنهور،مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح الرآس، محمد احمد زقزوق 35  سنة  مقيم شبراخيت مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، محمد حسن صومع 37  مقيم دمنهور، مصاب  باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، مروه معاذ عاشور 40سنة  مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاسعافهم  وتقديم الرعاية الطبية
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامةلمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 
 
 

 


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