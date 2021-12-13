إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم تريلا وسيارة ملاكى بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، فى تصادم تريلا وسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية الترامسة بقنا حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتريلا على الطريق الصحراوى الغربي.

وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله حسين نجار، 20 عاما، ومعاذ خالد طاهر، 22 عاما، ومحمد عبده محمد، 21 عاما، فى تصادم تريلا وسيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية الترامسة بقنا وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.