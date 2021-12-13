إصابة عامل سقط من على سلم خشبى أثناء عمله داخل حوش مقابر بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة عامل، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبى، اثناء قيامه بعمل تنده داخل حوش المقابر بمنطقة حى الكويت، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة وكدمة ونزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجرى نقله لمستشفى السلام العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام، باستقبال شخص مصاب بكسر بقاع الجمجمة وكدمة ونزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية إدعاء سقوط من علو، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

جرى إخطارا اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قيام "حمدى ع أ"، 53 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، بعمل تنده داخل حوش مقابر السلام بمنطقة حى الكويت بالجبل الأصفر دائرة المركز، اختل توازنه وسقط من أعلى سلم خشبى، وأصيب بكسر بقاع الجمجمة وكدمة ونزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجرى نقله لمستشفى السلام العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.