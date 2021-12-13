اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:02 م
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إزالة 950 حالة إشغال طريق بالسوق السياحى فى أسوان

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:16 ص
إزالة 950 حالة إشغال طريق بالسوق السياحى فى أسوان جانب من حملات إزالة الإشغالات بالسوق السياحى
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة داخل السوق السياحى استهدفت إزالة 950 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 300 مخالفة ومضبوطات متنوعة، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة لعدد 8 حالات مخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية المحددة.

كانت الحملة بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز لحى غرب وجنوب ، ورؤساء الأحياء ، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وبدعم من قوات شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى.

تأتى الحملة ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالى للسوق السياحى بعد ما شهده من مشروع للتطوير والتجميل وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالاستمرار فى تنظيم الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط بالسوق السياحى وباقى الأسواق والشوارع الداخلية.

وشدد، على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى وحملات الإزالة لرصد أى حالات إشغال أو مخالفة والتعامل السريع معها للقضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

 

 


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