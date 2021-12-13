إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة ونجلها بالمنيا إلى مفتى الجمهورية

المنيا -حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب رئيس المحكمة بأحالة أوراق المتهم بقتل سيدة ونجلها بمركز بني مزار إلى مفتى الجمهورية.

وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة «رجب خ. ط.»، 37 سنة، سائق توكتوك والمتهم بقتل «مريم موسى 27 سنة، ربة منزل وطفلها 3 سنوات من مركز مطاي، باستخدام سلاح أبيض في أحد شوارع مدينة بني مزار إلى جلسة يوم 12 ديسمبر الجاري لسماع أقوال الطبيب الشرعى.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بالعثور على جثة سيدة وطفلها ببندر بني مزار، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة السيدة وبها إصابات بالرأس والجبهة، وبجوارها الطفل مصاب وتوفى خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تم عمل التحريات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابه العامة وبعد مباشرة التحقيقات تم إحالة القضية التى تحمل رقم رقم 19971 لسنة 2021، المقيدة برقم 735 لسنة 2021، شمال المنيا، إلى شهر أبريل من العام الجارى ،الى محكمة الجنايات التى قضت بحكمها السابق بعد تداول الجلسات .