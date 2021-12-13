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أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد الصن بأرمنت الحيط غرب المحافظة.. الجمعة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:00 ص
أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد الصن بأرمنت الحيط غرب المحافظة.. الجمعة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر
الأقصر- أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد الصن بأرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية معالى الأستاذ  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتشرف مديرية الأوقاف يوم الجمعة الموافق 2021/12/17، بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الصن بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت، وبحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف أرمنت.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه خلال شهر نوفمبر 2021، قامت المديرية بإصدار تقرير مجمع عن إنجازات المديرية فى الفترة من يناير وحتى نهايه أكتوبر 2021، كما سلمت المديرية 100 عمامة أزهرية للأئمة ليصل إجمالى ما تم تسليمه 775 عمامة أزهرية، كما تم تسليم 300 زى أزهرى بإجمالى 500 زي أزهرى للأئمة والدعاة، كما تم إفتتاح مسجدين جديدن وهى مساجد الحاج حسيب ابراهيم بالقرنه بمركز ومدينه القرنه  فى يوم الجمعه الموافق 5/11/2021، ومسجد التقوى بقريه زرنيخ بمركز ومدينة إسنا فى يوم الجمعة الموافق 12/11/2021، كما قامت المديرية بفرش 2 مسجد جديد من سجاد الوزارة وهى مسجد الطاهر الحامدى بالكرنك بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بمساحه 300 متر، ومسجد الرحمن الزغبى بقريه الدير بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف إسنا بمساحة 120 مترا.

 

 


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