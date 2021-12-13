أورنچ مصر و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد" يفتتحان مركز اورنچ الرقمي السابع في إفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت شركة أورنچ مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، اليوم، عن افتتاح مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكارOrange Digital Center في القاهرة بهدف تعزيز عمليات تدريب الشباب على التكنولوجيا الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل وتحسين قدراتهم على اقتناص الفرص الوظيفية.

وحضر حفل الافتتاح نخبة من ممثلي دولتي ألمانيا وفرنسا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمجموعة اورنچ.

ويأتي افتتاح أول مركز رقمي لاورنچ في مصر بالقاهرة، بعد افتتاح مراكز مماثلة حققت نجاحا كبيرا وتطورا ملموسا في كل تونس والسنغال وإثيوبيا ومالي وساحل العاج والكاميرون.

ويجمع مركز اورنچ الرقمي بين البرامج الاستراتيجية الاربعة لمجموعة اورنچ، وهي: مدرسة البرمجة "Coding School" والتصنيع الرقمي "Solidarity FabLab"، وبرنامج تنمية الشركات الناشئة "Orange Fab" وصندق الاستثمار لدعم الشركات الناشئة Orange Venture. بالاضافة الي ذلك وبالتزامن مع افتتاح مركز اورنچ الرقمي ODC سيتم الاعلان عن تمويل اثنين من الشركات الناشئة المحلية الفائزة في مجال الخدمات المالية الرقمية بمبلغ 500 ألف يورو.

وستعمل اورنچ على نشر نطاق عمل المركز ليشمل الجامعات المصرية، وبالتالي منح أكبر عدد ممكن من الأشخاص إمكانية استخدام التقنيات الجديدة واقتحام عالم الأعمال بشكل احترافي.

ويتميز مركز اورنچ الرقمي بكون جميع البرامج المقدمة من خلاله مجانية ومفتوحة للجميع، وتتراوح بين التدريب الرقمي للشباب في برامج 90٪ منها عملي، وتسريع بدء التشغيل وتقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع الناشئة والتنسيق بينهم وبين المستثمرين سواء داخلياً أو خارجياً من خلال مراكز اورنج الرقمية في البلدان التي تتواجد فيها وتقدم نهجًا بسيطًا وشاملًا لتحسين فرص توظيف الشباب وتشجيع ريادة الأعمال المبتكرة وتعزيز النظام الرقمي البيئي محلياً.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة اورنچ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " جي اي زد" معًا كجزء من شراكة تنموية ضمن برنامج develoPPP، الذي تنفذه "جي اي زد" نيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية

للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد). وتهدف الشراكة الي تحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في تعزيز فرص الشباب للتوظيف ودعم وصول النساء والفتيات إلى وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاضافة الي دعم النمو المستدام والتحول الرقمي للبلاد.

ويركز هذا البرنامج على ستة أهداف للتنمية المستدامة والتي تتماشي مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وهي: (4) التعليم الجيد، (5) المساواة بين الجنسين، (8) العمل اللائق والنمو الاقتصادي، (9) الصناعة والابتكار والبنية التحتية، (10) الحد من عدم المساواة، (17) تعزيز الشراكات لتحقيق الاهداف.

وبهذه المناسبة، قال اليون ندياي، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ الشرق الأوسط وإفريقيا:" أنا فخور جدًا بافتتاح مركز اورنچ الرقمي السابع في مصر حيث يعد هذا المركز جزءًا من شبكة تضم 32 مركزًا رقميًا لاورنچ سيتم نشرها ،ليس فقط في إفريقيا والشرق الأوسط ، ولكن أيضًا في أوروبا." "إن الهدف الرئيسي هو تشجيع جميع الشباب لاستخدام التكنولوجيا الرقمية - بمؤهلات أو بدون مؤهلات - ومنحهم إمكانية استخدام أحدث الاتجاهات التكنولوجية لتعزيز فرص توظيفهم وإعدادهم لوظائف المستقبل".

ومن جانبه، قال ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اورنچ : "تعمل شركة اورنچ كشركة مسئوله مجتمعياً في جميع أنشطتها، وهذا الشعور بالمسؤولية هو قيمة أساسية في صميم الخطة الاستراتيجية للمجموعة "شارك 2025"، ومنها تعزيز الخدمات الرقمية كشركة رائدة في هذا المجال. ولضمان إتاحة التكنولوجيا الرقمية لأكبر عدد ممكن من الجمهور؛ نهدف إلى افتتاح مركز اورنچ الرقمي في كل دولة نتواجد فيها بحلول عام 2025، الامر الذي يدل بوضوح على طموحنا و تصميمنا على تسخير القوة الإيجابية للابتكار الرقمي".

كما قال السيد أوڤى جيهلين، رئيس قسم التعاون التنموي في مصر"تساهم هذه المبادرة في التحول الرقمي كما تخلق فرص عمل محلية للشباب. " كما تدعم ألمانيا مصر في مجال التعليم الفني بعدة طرق مختلفة حيث يمثل التعاون في هذا المشروع مع القطاع الخاص أحدي الأمثلة المهمة على التزامنا القوي تجاه الشباب المصري ".

وقال الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب مصر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) " تتشارك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واورنچ في الرؤية المستقبلية لتطوير وتحسين الإطار الاجتماعي والاقتصادي لمصر. وتساهم الشراكة بيننا في تحقيق "أهداف التنمية المستدامة" للأمم المتحدة و أيضاً لمصر في مجال التحول الرقمي الذي في النهاية سيعمل علي توفير فرص عمل أفضل للشباب. "

ومن جانبها، قالت إليزابيث تشونغوي رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والتنوع والشراكات، ونائب رئيس مؤسسة اورنچ "Orange Foundation" يُعد هذا المشروع الرائع خطوة أساسية في مسؤوليتنا المجتمعية عن التحول الرقمي، وخاصة للشباب والنساء". “يشكل برنامج Solidarity FabLab ، وهو برنامج رئيسي لمؤسسة اورنچ، حجر الأساس في جهودنا الاجتماعيةً حيث يتيح لمن لا يستطيعون الوصول إلى الأدوات الرقمية بإعادة التواصل مع العالم المهني مرة أخري وبداية رحلة جميلة بدءَ من تنمية المهارات التقنية من خلال تكامل الأنظمة المستخدمة وصولاً الي إنشاء الأعمال التجارية."

وبدوره قال نويل شاتو، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير والجودة في شركة اورنچ مصر: "إن التزام شركة اورنچ مصر بالتحول الرقمي حقيقة ملموسة كشريك يدعم رؤية مصر لعام 2030. نحن فخورون باطلاق هذه المبادرة التي تعد خطوة رئيسية في مسؤوليتنا المجتمعية نحو التحول الرقمي حيث سيرحب مركز اورنچ الرقمي بالآلاف من المواهب المصرية الشابة ، مما يسمح لهم بتطوير مهاراتهم الرقمية ، مشاريعهم أو شركاتهم الناشئة ، والذي بدوره سيؤثر علي المجتمع تأثيرا كبيراً ".

وأضاف أن المبدأ التوجيهي الذي ينطلق منه هذا المشروع بكافة مكوناته، هو التضافر والتعاون، وإطلاق تجربة شاملة للشباب يكتسبون من خلالها المعرفة الرقمية ويحصلون على الفرصة لتطبيق هذه المعرفة على هيئة مشاريع ونماذج تجارية قابلة للتنفيذ، والحصول في نهاية المطاف على فوائد ومكافآت اقتصادية سواء عبر تحسين فرصهم في سوق العمل أو من خلال إطلاق مشاريع تجارية جديدة.



أورنچ مصر و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يفتتحان مركز أورنچ الرقمي (2)



أورنچ مصر و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يفتتحان مركز أورنچ الرقمي (3)



أورنچ مصر و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يفتتحان مركز أورنچ الرقمي