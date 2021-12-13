اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار الخير تعود للهطول على مطروح وبعض مناطق الساحل الشمالي.. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:39 م
أمطار الخير تعود للهطول على مطروح وبعض مناطق الساحل الشمالي.. لايف الامطار تعاود سقوطها على مطروح
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، لعودة سقوط الأمطار على مدينة مرسى مطروح وبعض مناطق الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين، بعد توقفها لأكثر من 3 أسابيع، تخللها تقلبات جوية وعواصف ترابية، وسط دعوات أهالي مطروح وإقامة صلوات الاستسقاء، طلباً للأمطار التي تعد مصدر الحياة والزراعة في الصحراء.

وتسود حالة من البهجة والفرح بين أهالي مطروح، مع سقوط الأمطار، هذا المساء، ويتمنون استمرارها تروي الزراعات في الوديان المختلفة، ولتملأ السدود، والخزانات والآبار المنتشرة في الصحراء، والتي بدأت تدخلها المياه.

وينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

وتشهد بعض مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، هطولا للأمطار الخفيفة والمتوسطة، والمتوقع استمرارها حلال اليومين المقبلين، بحسب خرائط الأقمار الصناعية لحالة الطقس، ووجود فرص لتساقط الأمطار.

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.


محافظة مطروح

امطار مطروح

سقوط امطار

حالة الطقس

الطقس الان

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية معركة وادى ماجد ضد الاحتلال عام 1915 والعيد القومى لمطروح.. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:45 م

أجواء مطروح صافية وطقس دافئ مع توقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:10 م

حصاد 2021.. إنجازات متنوعة بمجال الزراعة وتنمية القرى بمطروح.. تنفيذ مشروعات بمئات الملايين.. حفر آبار وخزانات لحصاد مياه الأمطار.. تنمية الوديان وإنشاء سدود بها لتخزين المياه.. إنشاء أبراج حمام للمرأة المعيلة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:00 م

أجواء غائمة على مطروح .. طقس مائل للبرودة ولا يوجد نشاط للرياح.. لايف

الأحد، 12 ديسمبر 2021 03:02 م

حصاد 2021.. طفرات وإنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 09:00 ص

طقس دافئ وسطوع الشمس على مطروح بعد استقرار الأحوال الجوية .. لايف

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة