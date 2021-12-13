أمطار الخير تعود للهطول على مطروح وبعض مناطق الساحل الشمالي.. لايف

مطروح - حسن مشالي

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، لعودة سقوط الأمطار على مدينة مرسى مطروح وبعض مناطق الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين، بعد توقفها لأكثر من 3 أسابيع، تخللها تقلبات جوية وعواصف ترابية، وسط دعوات أهالي مطروح وإقامة صلوات الاستسقاء، طلباً للأمطار التي تعد مصدر الحياة والزراعة في الصحراء.

وتسود حالة من البهجة والفرح بين أهالي مطروح، مع سقوط الأمطار، هذا المساء، ويتمنون استمرارها تروي الزراعات في الوديان المختلفة، ولتملأ السدود، والخزانات والآبار المنتشرة في الصحراء، والتي بدأت تدخلها المياه.

وينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

وتشهد بعض مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، هطولا للأمطار الخفيفة والمتوسطة، والمتوقع استمرارها حلال اليومين المقبلين، بحسب خرائط الأقمار الصناعية لحالة الطقس، ووجود فرص لتساقط الأمطار.

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.