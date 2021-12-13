اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 76.25 دولار لبرنت و72.85 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 76.25 دولار لبرنت و72.85 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 76.25 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.85دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين لتواصل مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن تأثير المتحور أوميكرون سيكون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب علي الوقود وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.  

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر فى اجتماعه الوزاري الـ23 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للإنتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيًا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا.

كما اتفق التحالف على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع الوبائي ومراقبة تبعاته على السوق وإجراء تعدیلات فورية اذا لزم الأمر، كما تم التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض بالنسبة للدول الاعضاء التحالف.

وسيستمر تحالف أوبك بلس في هذه التعديلات في الإنتاج حتى التخلص التدريجي من تخفيضات في الإنتاج تبلغ 8. 5 مليون برميل يوميًا على أن يتم تقييم وضع السوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزاري المقبل.


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