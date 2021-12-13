أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 13-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بي أجي للتجارة والاستثمار، المصرية لمدنية الإنتاج الإعلامي، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 309.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.57%، والعرب على 10.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.1 مليون جنيه، 101.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 186.4 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4617 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1131 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 5.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.386 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.08%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 15.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.84%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 17.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.423 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.958 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.