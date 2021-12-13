أستاذ تمويل: التحول الرقمى والبنية المعلوماتية ساهما فى مكافحة الفساد

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدولة حاليا ترفع شعار مكافحة الفساد وهناك آليات لتطبيقه وهو يعد جزء من تطبيق الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن الدولة حريصة على تطبيق مكافحة الفساد حيثما كان فى أى مؤسسات، مضيفا أن التحول الرقمى والبنية المعلوماتية ساهمت بشكل كبير فى مكافحة الفساد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أنه على مدى سنوات طويلة الدولة تقوم على القضاء على الفساد عن طريق وضع مزيج من البرامج التطبيقية والتحولات الرقمية والتى ساهمت بشكل كبير فى القضاء على الفساد بالدولة.

وأوضح أن القضاء على الفساد يجذب المستثمرين للدولة، والاستراتيجية التى تعمل بها الدولة فى مكافحة الفساد تجذب الشركات الاستثمارية الكبرى، ومصر تعمل على جمهورية جديدة عن طريق التحول الرقمى الذى يقضى على الفساد، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على مكافحة الفساد بكافة انواعة بمصر، والتحول الرقمى والبنية المعلوماتية ساهمت بشكل كبير فى مكافحة الفساد.