أخبار البورصة اليوم الاثنين 13-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بي أجي للتجارة والاستثمار، المصرية لمدنية الإنتاج الإعلامي، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 309.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.57%، والعرب على 10.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.1 مليون جنيه، 101.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 186.4 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4617 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1131 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 19214 سهم، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك التجاري الدولي (مصر) 17 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 5 آلاف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 19214 سهم، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك التجاري الدولي (مصر) 17 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، البدر للبلاستيك 47 ألف سهم، 1 سهم، 58853 سهم، 746.5 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البدر للبلاستيك 545 ألف سهم، 33 ألف يسهم، على التوالي.



أسهم خزينة أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 100 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.88%، شراء الشركة الثانية 1.4 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.91%.