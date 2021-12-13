أجواء مطروح صافية وطقس دافئ مع توقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.. لايف

مطروح – حسن مشالي

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من وسط مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، ورصد الأجواء الصافية واستقرار حالة الطقس الدافئ، مع سطوع الشمس طوال الوقت، في ظل توقعات بسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الهدوء وحركة المواطنين والسيارات في الشوارع، للاستمتاع بالتمشية وأشعة الشمس الدافئة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف أجهزة محافظة مطروح، الاستعداد للإحتفال بالعيد القومي للمحافظة، يومي 15و 16 ديسمبر الجاري، والذي يواكب الذكرى 106 لمعركة وادي ماجد وجهاد أهالي مطروح ضد الاحتلال الانجليزي عام 1915.

وكانت المناطق المتفرقة بمدن محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال الفترة الماضية، طقسا متقلبا وأجواء متباينة، ونشاط للرياح وانتشار السحب الترابية، وانخفاض في درجات الحرارة، تصل إلى حد الصقيع في بعض الأحيان، وكانت محافظة مطروح، قد شهدت قبل أسبوعين سقوطا للأمطار، على مدار 3 أيام، في ظل استعداد أجهزة المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن. يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.