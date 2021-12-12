"نتمنى لكم سلامة الوصول".. مباشر من داخل غرفة إذاعة محطة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل محطة الزقازيق، نقل فيها كواليس تنويهات مواعيد القطارات، ذلك بعنوان "نتمني لكم سلامة الوصول".. اليوم السابع داخل غرفة اذاعة محطة الزقازيق .. استمع لتنويهات مواعيد وصول القطارات".

واستعرض إبراهيم درز مدير محطة الزقازيق، تنويهات مواعيد القطارات وتحذيرات الالتزام بالإجراءات الاحتزارية، وأكد أن مرفق السكة الحديد من المرافق الحيوية، والتي تضعها الدولة فى أولي اهتمامها لتطوير المرفق وأساليب العمل.

وأشار "درز"، إلي أن تنويهات مواعيد القطارات هي من طبيعة عملة لإعلام الركاب المنتظرين، إلي جانب التواصل المباشر معهم والإجابة علي اسئلتهم، مؤكدا أن المحطة مراقبة بكاميرات في كل مكان، وأنه من داخل الغرفة، يتابع كل الأرصفة ولحظات وصول وخروج القطارات ومغادارت الركاب.

وأضاف "درز" أنه يوجد جهاز ماستر الذي يتحكم في ساعات المحطة، بينهم الساعة الرئيسية وهي من ساعات القديمة جدا يعود عمرها لعقود طويلة.