محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس الجامعة التكنولوجية تنمية قطاع الاتصالات

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية المشروع القومى الذى تنفذه الدولة فى مجال التعليم التكنولوجى من خلال إنشاء جامعات ذات مستوى عالمى متخصصة فى المجال، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الرؤية التنموية 2030، التى تتضمن خطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية فى كافة الجوانب، لاسيما وأن هذا النوع يدعم فرص العمالة المصرية فى الحصول على فرص عمل بسوق العمل المحلى والعالمى، بجانب توفير العناصر المتكاملة والمميزة التى ستمثل سواعد الوطن فى استكمال جهود البناء والتنمية الشاملة، مؤكدا على أن خطة الدولة لافتتاح 25 جامعة تكنولوجية تعد خطة طموحة ومميزة، ويعد نتيجة مثمرة ونوعية فى مجال التعاون المصرى الكورى.

وأِشار المحافظ إلى أن تواجد جامعة تكنولوجية على أرض المحافظة ضمن 3 جامعات تم افتتاحها على مستوى الجمهورية يعد تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وسيدعم ذلك قدرات المحافظة، حيث أضافت مميزة تنافسية للمحافظة لتعظيم الميزات النسبية الأخرى، خاصة فى مجالات الاستثمار والصناعة والتصنيع الزراعى وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات والمجالات التى تمتلك فيها المحافظة فرص واعدة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية، لبحث سبل تعظيم التعاون بين المحافظة والجامعة فى تنفيذ الإستراتجية التنموية المحلية للمحافظة التى تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات التى تمتلك فيه المحافظة ميزات تنافسية وموارد نوعية تؤهلها لتكون إحدى القلاع الهامة فى هذه الصناعة التى توفر مزيد من فرص العمل، وتعزز من موقف ومكانة المحافظة فى المجالات الاستثمارية بمختلف أنواعها.

وتمت المناقشة لتعظيم الاستفادة فى مجال خدمة ذوى الهمم من الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة مع قيام الجامعة التكنولوجية "هذا العام" باستحداث برنامج خاص بتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية؛ كمجال تكنولوجى جديد يلبى احتياجات سوق العمل من التكنولوجيين الأكفاء فى المجال الطبى لخدمة المرضى من خلال وتصميم وإنشاء الأطراف الاصطناعية لمن عانوا من بتر أحد الأطراف أو الذين ولدوا بدونها، بالإضافة إلى تقييم وتصميم وإنشاء تقويم للعظام لتحسين الصحة والراحة، وذلك بجانب البرامج الدراسية بالكلية وهى (الميكاترونكس- تكنولوجبا المعلومات -الأوتوترونكس -الطاقة الجديدة والمتجددة) التى تضم الاستعدادات لإعداد الجداول الدراسية لجميع الفرق بجميع البرامج وتوافر نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلفيات وخبرات متنوعة صناعية وتكنولوجية وطبية وهندسية.

تطرق اللقاء لمناقشة التعاون فى دعم خطة المحافظة فى مجال ريادة الأعمال وتحفيز توجه الشباب نحو العمل الحر، خاصة فى المجالات الإنتاجية، لاسيما وأن الدولة تتبنى خططا ومشروعات لتعزيز الفكر التنموى الطموح الذى يدعم الاقتصاد القومى، ويحد من البطالة، ويرتقى بجودة ومستوى معيشة المواطن.

وأضاف" ندى" أنه تم عقد تدريب لطلاب الجامعة فى العديد من الهيئات والمؤسسات والكيانات الصناعية للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجمع الفيوم التكنولوجى، بهدف منح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية تطبيقية وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهنى جيد؛ لإكسابهم خبرات متميزة تساعدهم على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.

فيما أشار محافظ بنى سويف إلى أنه قد شكل لجنة لتطوير قطاع الاتصالات، والتى تواصل لبحث الموقف التنفيذى لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات وتنسيقات سابقة، فيما يتعلق بإستراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات بالمحافظة ووضع التنظيمات والسياسيات الملائمة للقطاع، لاسيما وأن بنى سويف تعد من أفضل الأنظمة الصاعدة الواعدة بقطاع الاتصالات، مشيرا إلى صدور قرار بتشكيل فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية، تشمل استعراض شامل عن الوضع الحالى للقطاع، ومرحلة جمع البيانات وتدقيقها من خلال ورش عمل وعقد لقاءات مع ممثلى الجهات الشريكة وتوقيع مذكرات تفاهم فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل فى الفترة المقبلة والتى ستشمل تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، والتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على برامج التدريب لشركة ميكروسوفت وإعداد البروتوكول بين شركة واحات السليكون والمحافظة فى مجال تنمية قطاع الاتصالات، وتشغيل المراكز التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز، بالإضافة إلى إنشاء مركزين جديدين بواقع مركز تكنولوجى مركزى بديوان عام المحافظة، ومركز أخر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، وذلك بتكلفة تخطت الـ 9 ملايين جنيه، بجانب مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى والذى يتم تنفيذ البنية التحتية له.