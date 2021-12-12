محافظ الفيوم يطلب بيانات تفصيلية عن البيوت الريفية بإطسا ويوسف الصديق

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، مؤكداً سرعة إنجاز الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بمحور البنية الأساسية، مشيراً إلى أهمية توحيد المفاهيم للمشروعات، والتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، وأن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة.

ووجه محافظ الفيوم بإعداد بيانات تفصيلية دقيقة عن البيوت الريفية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، لتحديد موقفها من توصيل الخدمات خاصة مياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بمدينة يوسف الصديق.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جانب ومسئولى الرى من جانب آخر لفك التداخلات فى أعمال إحلال وتجديد عدد من الكبارى بقرى المركزين، بحيث يقوم الجهاز بتنفيذ الأعمال بإشراف مسئولى مديرية الري، مشدداً على التنسيق بين مسئولى الغاز ومسئولى الرى والطرق لفك التشابكات فيما بينهم خلال تنفيذ المشروعات المتداخلة.