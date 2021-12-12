محافظ الشرقية يتابع أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى أسفل كوبرى الصدر بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق نتيجه حدوث تسريب بالماسورة قطر 630 مم زهر مرن الرابط بين محطة صرف صحي القومية ومحطة العصلوجي، وذلك للإطمئنان على سير انتظام أعمال الإصلاح والتأكد من سحب مياه الصرف الصحي وعوده الحياه لطبيعتها بالمنطقه.

وكلف المحافظ المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه إصلاح خط طرد الصرف الصحي ، مشدداً علي رئيس المركز بعدم مغادرة الموقع حتي الإنتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام حركة السيارات والماره. كما وجه المحافظ رجال المرور بتكثيف التواجد بمنطقة أعمال إصلاح خط الطرد لتسيير حركة السيارات وتحديد مسارات بديلة لضمان عدم تعطل الحركة المرورية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية أوضح المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح وبداله ديزل وعدد 2 حفار وتم البدء فى اعمال الحفر وإصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي قطر 630 مم بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع منذ الصباح الباكر، وجاري الإنتهاء من الأعمال في غضون الساعات القليله القادمة ليتم توصيل المياه مرة أخرى إلى المناطق التي شهدت انقطاع لمياه الشرب بها منعاً لإختلاطها بمياه الصرف الصحي خلال أعمال الإصلاح.