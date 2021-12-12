ما هى اختبارات وظائف الكلى وكيف يتم إجراؤها؟

نهير عبد النبى

تلعب الكليتان العديد من الأدوار الحيوية في الحفاظ على صحتك، ومن أهم وظائفهما تنقية الدم من الفضلات وطردها من الجسم كالبول، وتساعد الكلى أيضًا في التحكم في مستويات الماء والمعادن الأساسية المختلفة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فهى ضرورية لإنتاج"ضغط دم مرتفع، دم في البول، صعوبة في بدء التبول، انتفاخ اليدين والقدمين بسبب تراكم السوائل في الجسم".

وحسب ما ذكره موقع healthline لاختبار وظائف الكلى، سيطلب طبيبك مجموعة من الاختبارات التي يمكنها تقدير معدل الترشيح الكبيبي (GFR). يخبر معدل الترشيح الكبيبي الخاص بك طبيبك بمدى سرعة كليتيك في التخلص من النفايات من جسمك وهى:

- تحليل البول

يقوم تحليل البول بفحص وجود البروتين والدم في البول. هناك العديد من الأسباب المحتملة لوجود البروتين في البول ، وليست جميعها مرتبطة بالأمراض. تزيد العدوى من بروتين البول ، وكذلك التمارين البدنية الشاقة، قد يرغب طبيبك في تكرار هذا الاختبار بعد بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت النتائج متشابهة.

قد يطلب منك طبيبك أيضًا تقديم عينة من البول على مدار 24 ساعة يمكن أن يساعد هذا الأطباء في معرفة مدى سرعة التخلص من منتج النفايات المسمى الكرياتينين من جسمك. الكرياتينين هو نتاج تكسر الأنسجة العضلية.

- اختبار مصل الكرياتينين

يفحص اختبار الدم هذا ما إذا كان الكرياتينين يتراكم في دمك عادة ما تقوم الكلى بتصفية الكرياتينين من الدم بشكل كامل، يشير ارتفاع مستوى الكرياتينين إلى وجود مشكلة في الكلى.

- نيتروجين اليوريا في الدم (BUN)

و نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) اختبار أيضا بالتحقق من الفضلات في الدم. تقيس اختبارات BUN كمية النيتروجين في الدم. نيتروجين اليوريا هو نتاج تكسير البروتين.

ومع ذلك ، لا ترجع جميع اختبارات BUN المرتفعة إلى تلف الكلى، يمكن للأدوية الشائعة ، بما في ذلك الجرعات الكبيرة من الأسبرين وبعض أنواع المضادات الحيوية ، أن تزيد من نسبة السكر في الدم لديك من المهم أن تخبر طبيبك عن أي أدوية أو مكملات تتناولها بانتظام. قد تحتاج إلى إيقاف بعض الأدوية لبضعة أيام قبل الاختبار.

- تقدير معدل الترشيح الكبيبي (GFR)

يقدِّر هذا الاختبار مدى جودة تصفية كليتيك للفضلات. يحدد الاختبار المعدل من خلال النظر إلى عوامل ، مثل" نتائج الاختبار ، وتحديدًا مستويات الكرياتينين، العمر، الوزن".