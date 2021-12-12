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صوت من السماء.. حسن شتيوى طفل صاحب حنجرة ذهبية بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:00 ص
صوت من السماء.. حسن شتيوى طفل صاحب حنجرة ذهبية بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو
الشرقية- فتحية الديب

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا مع طفل موهوب يتلو القرآن الكريم، وقدم بصوته تتر إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة التى حازت على قلوب الملايين حول العالم العربى.

 

وقال حسن أحمد شتيوى، طالب بالصف الأول الإعدادى من قرية منشأة قاسم التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، حافظا لكتاب الله، وحصل على المركز الأول على إدارة ديرب نجم التعليمية فى حفظ القرآن الكريم، ومنذ نعومة أظافره، وهو يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، ويقلد قراءها الكبار منهم الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ راغب غلوش والدكتور نعينع.

 

وأضاف، أنه شارك فى مسابقة حفظ القرآن على مستوى إدارة ديرب نجم واجتاز 3 مراحل فيها كانت كل مرحلة بها 3 متسابقين وهو رابعهم وبفضل الله حصد المركز الأول في المراحل الثلاث، لافتا إلى أنه بدأ فى حفظ القرآن فى شهر رمضان قبل الماضى.


الشرقية

الطالب حسن شتيوى

منشاة قاسم

ديرب نجم

تتر اذاعة القران الكريم

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